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Дзюба забил четыре мяча "Тамбову" и стал лучшим бомбардиром РПЛ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" провел четыре гола в матче 30-го тура чемпионата России по футболу против команды "Тамбов".

Игра прошла в Саранске, где "Тамбов" проводил домашние матчи, и завершился со счетом 5:1 в пользу "Зенита". Дзюба нанес точные удары на 11-й, 55-й, 73-й и 74-й минутах. В компенсированное ко второму тайму время состоялся автогол защитника "Тамбова" Фархода Васиева. На 45-й в составе "Тамбова" отличился Кирилл Климов.

В итоге Дзюба забил за весь чемпионат 20 мячей, с этими показателями он стал лучшим бомбардиром турнира. На гол меньше - у его партнера по команде форварда Сердара Азмуна. Третий в списке бомбардиров - нападающий московского "Спартака" Хенрик Ларссон (15).

Ранее "Зенит" досрочно оформил чемпионство, а "Тамбов" - лишился шансов остаться в РПЛ.

футбол Артем Дзюба

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