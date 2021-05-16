"Спартак" финишировал вторым в РПЛ и сыграет в Лиге чемпионов

ЦСКА впервые с сезона-2001/02 не попал в еврокубки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:2 сыграли с грозненским "Ахматом" в гостевом матче 30-го тура чемпионата России.

На 20-й и 31-й минутах ворота "Спартака" поразил Владимир Ильин. Московский клуб ушел от поражения во втором тайме: на 54-й минуте отличился Квинси Промес, на 82-й - Виктор Мозес.

Результат позволил "Спартаку" набрать 57 очков и финишировать на втором месте в турнирной таблице. Это дает право команде в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов, начиная с квалификационных стадий. Чемпион России, петербургский "Зенит", получил прямую путевку в групповую стадию.

На третьем месте финишировал московский "Локомотив" (56 баллов). Он дома обыграл соперников из екатеринбургского "Урала", в составе которого по ходу матча было удалено два игрока. После удалений, на 89-й минуте, ворота "Урала" поразил Дмитрий Рыбчинский. При победе над "Уралом" "Локомотив" мог подняться на второе место только в случае поражения "Спартака".

Теперь "Локомотив" сыграет на групповом этапе Лиги Европы - как команда, выигравшая Кубок России.

Четвертое и пятое места заняли казанский "Рубин" и ФК "Сочи" - по 53 очка. "Сочи" в гостях сыграл вничью с "Химками" - 0:0, "Рубин" дома сыграл вничью с "Ротором" - 1:1. Обе команды попали в квалификационную стадию Лиги конференций - нового еврокубкового турнира.

Московский ЦСКА в гостях уступил столичному "Динамо" - 2:3. У "Динамо" дубль оформил Вячеслав Грулев (65, 72), еще один гол забил Арсен Захарян (89). За ЦСКА отличились Наир Тикнизян (18) и Чидэра Эджуке (79). ЦСКА - на шестом месте, "Динамо" - на седьмом, по 50 очков. Обе команды не попали в еврокубки. ЦСКА - впервые с сезона-2001/02.