Собянин опроверг снос "РЖД Арены" и переезд "Локомотива" в "Лужники"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Информация о застройке территории "РЖД Арены" жильем и переезде футбольного клуба "Локомотив" не соответствует действительности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Увидел информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" жильем. Честно говоря, бред какой-то", - написал мэр в среду в своем блоге.

Он добавил, что московские власти возрождают старые, строят новые стадионы и другие спортивные объекты. Поэтому "РЖД Арена" и весь окружающий ее спортивный кластер должны не сноситься, а развиваться.

По словам мэра, вокруг вокзала "Восточный" не предполагается никакой жилой застройки, поэтому новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона "Локомотива".

Накануне в СМИ появилась информация о письме в мэрию Москвы от руководства РЖД с просьбой передать в аренду "Локомотиву" стадиона "Лужники" и ряда объектов на территории олимпийского комплекса. Согласно сообщению, в случае переезда клуба на новую арену на территории стадиона в Черкизово будет создан многофункциональный район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.

По данным СМИ, руководство РЖД при этом выразило готовность рассмотреть возможность передачи городу имущественных комплексов в Баковке, Перово и Свиблово, которые арендует "Локомотив".