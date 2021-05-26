РПЛ выбрала лучший гол чемпионата России по футболу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров признан автором самого красивого гола чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба РПЛ.

В компенсированное ко второму тайму время домашнего матча против петербургского "Зенита" (8 марта) Макаров, получив мяч в центре поля, добежал с ним до штрафной площади. Он был окружен двумя защитниками "Зенита", но серией финтов нашел возможность для удара и пробил мимо вратаря.

Гол оказался победным – 2:1.

⚽ Шикарный дриблинг и удар точно в цель – секрет лучшего гола сезона 2020/21 от Дениса Макарова!



📊 Лучший гол сезона выбран совместно представителями #ТинькоффРПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Макаров pic.twitter.com/OOzbBsV3A4 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021

Всего в прошедшем сезоне РПЛ Макаров сыграл 28 матчей и забил семь мячей.