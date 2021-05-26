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РПЛ выбрала лучший гол чемпионата России по футболу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров признан автором самого красивого гола чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба РПЛ.

В компенсированное ко второму тайму время домашнего матча против петербургского "Зенита" (8 марта) Макаров, получив мяч в центре поля, добежал с ним до штрафной площади. Он был окружен двумя защитниками "Зенита", но серией финтов нашел возможность для удара и пробил мимо вратаря.

Гол оказался победным – 2:1.

Всего в прошедшем сезоне РПЛ Макаров сыграл 28 матчей и забил семь мячей.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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