Российский гроссмейстер Непомнящий вышел в полуфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл американца Фабиано Каруана и вышел в полуфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup.

Во всех четырех партиях второго матча четвертьфинала Непомнящий и Каруана сыграли вничью. В одной из двух дополнительных партий Непомнящий выиграл, в другой сыграл с оппонентом вничью. Теперь российский гроссмейстер сыграет с американцем Уэсли Со, обыгравшим француза Максима Вашье-Лаграва.

Также в полуфинал вышли действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Швеция) и Теймур Раджабов (Азербайджан), которые обыграли Хикару Накамуру (США) и Аниша Гири (Нидерланды) соответственно. Следующий матч онлайн-турнира по быстрым шахматам пройдет в субботу.

Призовой фонд турнира FTX Crypto Cup составляет $320 тыс., включая бонус в размере $100 тыс. в биткоинах. Помимо денежного приза победитель также получит место в гранд-финале Тура, который состоится в сентябре.

Турнир является пятым из девяти турниров в шахматном туре Champions Chess Tour - 2021, общий призовой фонд которого составляет $1,5 млн.