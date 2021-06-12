Умер белорусский конькобежец Игорь Железовский

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский. Двукратному призеру Олимпиад было 58 лет, сообщили в субботу в телеграм-канале Агентства телевизионных новостей.

Железовский считался лучшим спринтером мира в конце 1980-х - начале 1990-х годов, однако не сумел завоевать олимпийское золото, из-за чего получил репутацию одного из самых неудачливых спортсменов.

На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряная награда Игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1 000 м. Он рекордные шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993), является многократным чемпионом СССР, победителем этапов Кубка мира, обладателем Кубка мира (1991-1993).