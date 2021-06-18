Швеция победила Словакию в матче Евро-2020

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла соперников из Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил швед Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти на 77-й минуте.

Словакия и Швеция выступают в группе E. Так же в этой группе играют сборные Испании и Польши, которые проведут матч между собой 19 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург.