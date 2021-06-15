Испания и Швеция сыграли вничью в матче Евро-2020

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборные Испании и Швеции не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча, проходившая в испанской Севилье, завершилась со счетом 0:0.

Этот матч стал первым на турнире, в котором команды не забили ни одного мяча.

Испания и Швеция выступают в группе E, где также играют сборные Словакии и Польши, в матче которых сильнее оказалась словацкая команда (2:1). Таким образом, в группе лидирует Словакия (3 очка); второе и третье место делят Испания и Швеция, набравшие по одному очку; замыкает таблицу группы Польша, которая не набрала очков.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран, включая Санкт-Петербург. Изначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.