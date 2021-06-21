Экс-футболист "Спартака" Гулиев перешел в тульский "Арсенал"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" заключил соглашение с бывшим игроком московского "Спартака" Аязом Гулиевым, сообщила пресс-служба ФК.

Контракт с футболистом рассчитан на два года.

"Аяз - выпускник академии московского "Спартака". В 2013 году дебютировал за дубль красно-белых, а чуть позднее - за "Спартак-2". В премьер-лиге Гулиев играл за махачкалинский "Анжи", "Ростов" и московский "Спартак". Полузащитник имеет опыт выступлений в молодежной сборной России", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года он был переведен в "Спартак-2", фарм-клуб "Спартака" – из-за конфликта с тренерским штабом основной команды.

ФК "Арсенал" - участник Российской премьер-лиги.