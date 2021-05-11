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"Спартак" расторг контракт с полузащитником Гулиевым

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о расторжении трудового договора с полузащитником Аязом Гулиевым по соглашению сторон.

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"24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Гулиев является воспитанником "Спартака". В начале 2017 года Гулиев перешел на правах аренды из "Спартака" в "Анжи" и дебютировал в составе махачкалинцев в премьер-лиге, а летом 2018 года он подписал контракт с "Ростовом". В январе 2019 года он вернулся в "Спартак".

В мае 2020 года он был переведен в "Спартак-2", фарм-клуб "Спартака" – из-за конфликта с тренерским штабом основной команды.

футбол ФК Спартак

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