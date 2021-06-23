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Сборная Англии обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Англии обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро-2020
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии нанесли поражение команде Чехии в матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Матч группы D состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Результат противостояния - 1:0 в пользу хозяев поля, за которых на 12-й минуте отличился Рахим Стерлинг.

В другой встрече группы D, прошедшей в Глазго, хорваты обыграли шотландцев - 3:1. В составе победителей мячи забили полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). За сборную Шотландии отличился Каллум Макгрегор (42).

По итогам матчей в группе D Англия заняла первое место, набрав 7 очков. Хорваты и чехи набрали по 4 балла и заняли 2-е и 3-е места соответственно. Шотландия с одним очком замкнула квартет.

Таким образом, в плей-офф ЧЕ-2020 вышли Англия, Хорватия и Чехия. При этом чехи пробились в 1/8 финала как одна из лучших четырех команд, занявших третьи места в группах.

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