Сборная Хорватии победила Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020

Англия выиграла у Чехии, но обе вышли в 1/8 финала

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии со счетом 3:1 нанесли поражение команде Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 17-й минуте прошедшей в Глазго встрече гол в ворота Шотландии провел полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. Также точные удары в составе хорватской команды нанесли Лука Модрич (62-я минута) и Иван Перишич (77).

На 42-й минуте у шотландцев отличился Каллум Макгрегор.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и со второго места в группе D вышла в плей-офф Евро-2020.

Первое место заняла Англия, набравшая 7 очков. Англичане, также вышедшие в плей-офф, в Лондоне победили Чехию – 1:0, автором единственного гола стал Рахим Стерлинг (12).

Сборная Чехии заняла третье место (4 очка), Шотландия – четвертое (1). Чехия гарантировала место в четверке лучших команд из тех, кто стал третьей в своей группе, а соответственно также выходит в 1/8 финала.

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