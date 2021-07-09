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Россиянки Кудерметова и Веснина вышли в финал парного разряда Уимблдона

Россиянки Кудерметова и Веснина вышли в финал парного разряда Уимблдона
Елена Веснина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина обыграли Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сэндерс (Австралия) в полуфинальном матче парного разряда турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи - 7:6 (8:6), 3:6, 7:5 в пользу российской пары. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

В финале россиянки сыграют против Се Шувей (Тайвань) и Элис Мертенс (Бельгия).

Веснина трижды выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде, а также дважды становилась серебряным призером. Кудерметова, в свою очередь, ни разу не выходила в финал турнира Большого шлема.

Турнир проходит в Лондоне с 28 июня по 11 июля.

Вероника Кудерметова Елена Веснина

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