Слуцкий не получал от РФС предложения возглавить сборную России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что Российский футбольный союз не обращался к нему с предложением вновь возглавить сборную России.

"Со мной из РФС не связывались на предмет работы в сборной. Мне очень нравится моя нынешняя работа, через 2,5 часа мы с коллегами выйдем на поле, и я предпочитаю думать о том, что в моих силах", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в субботу.

Слуцкий занимал пост главного тренера сборной России с 2015 по 2016 год.

В четверг стало известно, что РФС досрочно расторг контракт с тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.