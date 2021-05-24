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Руй Витория стал новым главным тренером ФК "Спартак"

Руй Витория стал новым главным тренером ФК "Спартак"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о назначении португальца Руя Витории в качестве нового главного тренера команды.

"Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".На посту главного тренера "Спартака" Витория должен сменить немца итальянского происхождения Доменико Тедеско, который, как сообщалось, решил не продлевать контракт со "Спартаком". По итогам сезона-2020/21 "Спартак" занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Витория дважды привел "Бенфику" к титулу чемпионата Португалии. Последним местом его работы был (единственный для него зарубежный) саудовский клуб "Ан-Наср" (2019-2020 гг).

В новый тренерский штаб "Спартака" войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в "Витории Гамарайнш", "Бенфике и "Аль-Насре"

футбол ФК Спартак

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