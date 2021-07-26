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Россиянин Есипенко дважды сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам на Кубке мира

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью оба раунда 1/8 финала Кубка мира в Сочи против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Теперь решающий матч между молодым шахматистом и чемпионом мира пройдет в тай-брейке во вторник. Кроме этого, во вторник определятся победители в матчах россиянина Сергея Карякина и француза Максима Вашье-Лаграва, россиянина Владимира Федосеева и Велимира Ивича из Сербии, россиянина Александра Грищука и Яна-Кшиштофа Дуды из Польши, француза Этьена Бакрота и Кацпера Перуна, Хаика Мартиросяна от Армении и Амина Табатабаи из Ирана.

Также во второй день 1/8 финала чемпионата россиянин Петр Свидлер проиграл американцу Сэмюэлу Шенкленду. Пока что в четвертьфинал Кубка мира прошли Шенкленд и представитель Индии Сантош Гуджрати Видит, обыгравший Фасифа Дурарбейли из Азербайджана.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,89 млн. Турнир в Сочи завершится в начале августа. По его результатам два лучших гроссмейстера пройдут в турнир претендентов на титул чемпиона мира в следующем году.

Шахматы Андрей Есипенко

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