Поиск
Теннис06:00Микст, Финал  Россия РоссияПодробнееТеннис06:00Мужчины, Финал  Германия РоссияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Франция РоссияПодробнее

"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью во втором туре РПЛ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) сыграл вничью 1:1 с "Нижним Новгородом" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первая ничья в нынешнем сезоне чемпионата.

В составе уральцев отличился Андрей Панюков (32 минута). За гостей из Нижнего Новгорода мяч забил Тимур Сулейманов (55).

На 85-й минуте на стадионе погас свет и игру остановили. Освещение включили через пять минут и матч продолжился.

В турнирной таблице "Урал" набрал первое очко, ранее клуб проиграл дома "Краснодару" (0:3).

"Нижний Новгород" имеет в активе четыре балла. На старте сезона команда Александра Кержакова обыграла у себя "Сочи" (1:0).

В третьем туре "Нижний Новгород" 7 августа встретится в Москве со "Спартаком". "Урал" 9 августа сыграет на выезде против "Сочи".

футбол РПЛ Урал Нижний Новгород

Новости

Эстебан Окон из Alpine выиграл Гран-при Венгрии

Эстебан Окон из Alpine выиграл Гран-при Венгрии
Олимпиада-2020

Семь медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Семь медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Олимпиада-2020

Российские рапиристы завоевали серебро в командном турнире

Олимпиада-2020

Теннисисты Павлюченкова и Рублев обыграли Веснину и Карацева в финале ОИ

Теннисисты Павлюченкова и Рублев обыграли Веснину и Карацева в финале ОИ
Олимпиада-2020

Российская гимнастка Ильянкова выиграла серебро Олимпиады на брусьях

Олимпиада-2020

Хачанов проиграл Звереву и стал серебряным призером Олимпиады

Олимпиада-2020

Российский боксер Замковой стал бронзовым призером Олимпиады

Олимпиада-2020

Глава ОКР назвал успехи россиян на Олимпиаде причиной нападок на них

Глава ОКР назвал успехи россиян на Олимпиаде причиной нападок на них
Олимпиада-2020

Российские рапиристы победили сборную США и вышли в финал командного турнира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код