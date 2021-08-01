"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью во втором туре РПЛ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) сыграл вничью 1:1 с "Нижним Новгородом" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первая ничья в нынешнем сезоне чемпионата.

В составе уральцев отличился Андрей Панюков (32 минута). За гостей из Нижнего Новгорода мяч забил Тимур Сулейманов (55).

На 85-й минуте на стадионе погас свет и игру остановили. Освещение включили через пять минут и матч продолжился.

В турнирной таблице "Урал" набрал первое очко, ранее клуб проиграл дома "Краснодару" (0:3).

"Нижний Новгород" имеет в активе четыре балла. На старте сезона команда Александра Кержакова обыграла у себя "Сочи" (1:0).

В третьем туре "Нижний Новгород" 7 августа встретится в Москве со "Спартаком". "Урал" 9 августа сыграет на выезде против "Сочи".