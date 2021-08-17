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"Шахтер" победил "Монако" в первом матче квалификации плей-офф ЛЧ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 1:0 нанесли поражение команде "Монако" (Франция) в первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

На 19-й минуте встречи, прошедшей на поле Монако, в составе украинской команды гол провел Педриньо.

В составе "Монако" с первых минут играл полузащитник сборной России Александр Головин, он был заменен на 60-й минуте.

В отчетный игровой день австрийский "Ред Булл Зальцбург" дома выиграл у датского "Брондбю" (2:1), а молдавский "Шериф" на своем поле разгромил загребское "Динамо" (3:0).

Ответные матчи в этих парах пройдет 25 августа. Победители по сумме двух встреч получат путевку в основную стадию ЛЧ, проигравшие – в групповой этап Лиги Европы, второго по статусу клубного турнира континента.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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