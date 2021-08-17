Головин выйдет в стартовом составе "Монако" на матч ЛЧ с "Шахтером"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин вошел в стартовый состав "Монако" (Франция) на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Игра пройдет в Монако во вторник и стартует в 22:00 мск.

Ответный матч пройдет 25 августа в Харькове, где "Шахтер" в последнее время проводит домашние игры. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, проигравший продолжит турнирный путь в групповой стадии Лиги Европы – второго по статусу клубного турнира континента.

Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" летом 2018 года.