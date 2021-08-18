Поиск

Александр Петраков стал и.о. главного тренера сборной Украины по футболу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко объявил о назначении Александра Петракова в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

"Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлений в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", - написал Павелко в фейсбуке.

Павелко отметил, что Петраков всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны.

Предыдущим наставником сборной Украины был Андрей Шевченко, который покинул пост 1 августа, по окончании чемпионата Европы.

футбол Украина

Новости по теме

Новости

Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Анчелотти заявил об отсутствии планов возвращать Роналду в "Реал"

Анчелотти заявил об отсутствии планов возвращать Роналду в "Реал"

Карпин не вызвал Дзюбу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Карпин не вызвал Дзюбу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир категории Masters в Торонто

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир категории Masters в Торонто

Федерер пропустит несколько месяцев из-за операции на колене

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Умершие знаменитости

Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер

Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер

ЦСКА победил "Ростов" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код