Александр Петраков стал и.о. главного тренера сборной Украины по футболу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко объявил о назначении Александра Петракова в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

"Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлений в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", - написал Павелко в фейсбуке.

Павелко отметил, что Петраков всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны.

Предыдущим наставником сборной Украины был Андрей Шевченко, который покинул пост 1 августа, по окончании чемпионата Европы.