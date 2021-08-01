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Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Он написал в своем инстаграме, что срок контракта истек и продлен не будет.

"Я провел пять лет во главе национальной команды. Мы много работали, чтобы доказать, что мы умеем играть в современный футбол. Я благодарен Украинской ассоциации футбола, президенту и правлению за возможность поработать со сборной Украины", - продолжил Шевченко.

Экс-футболист возглавил сборную Украины в июле 2016 года.

футбол Украина Андрей Шевченко

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