Действующий чемпион US Open Тим не сыграет на турнире в 2021 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Шестая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим пропустит турнир Большого шлема US Open-2021.

Как написал в твиттере 27-летний спортсмен, это "тяжелое решение" он принял по советам врача.

В июне Тим получил травму запястья на турнире Mallorca Open, в результате чего вынужден был отказаться от участия в Wimbledon в Великобритании. Однако недавно австриец вновь стал чувствовать боль, в результате вместе с врачом Тим решил не рисковать и отказаться от выступления на US Open.

Между тем, Доминик Тим является действующим победителем US Open.

Ранее сообщалось о том, что на US Open-2021 не выступит пятикратный победитель турнира, девятая ракетка мира Роджер Федерер (Швейцария).

US Open-2021 стартует 30 августа.