Доминик Тим выиграл US Open

Австрийский теннисист впервые стал победителем турнира Большого шлема

Австрийский теннисист Доминик Тим Фото: Reuters

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в финале турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Ее продолжительность составила 4 часа 1 минуту.

HISTORY IS MADE BY DOMINIC THIEM!



🇦🇹 @ThiemDomi becomes the 150th man to win a Grand Slam men"s singles title 🏆 #USOpen pic.twitter.com/B7V2QB1Fc9 — ATP Tour (@atptour) September 14, 2020

27-летний Тим выиграл турнир Большого шлема впервые в карьере . До этого он дважды (2018, 2019 годы) выходил в финал Roland Garros, один раз (2020) – Australian Open. Наивысшее достижение 23-летнего Зверева – выходы в полуфинал Australian Open (2020) и US Open (2020).

В настоящее время Зверев, имеющий русские корни, занимает седьмое место в рейтинге ATP. Что касается Тима, он на третьем месте.

Среди российских теннисистов дальше всех в мужском одиночном разряде US Open-2020 прошел Даниил Медведев. Он добрался до полуфинала, где уступил Тиму.

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.