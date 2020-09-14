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Доминик Тим выиграл US Open

Австрийский теннисист впервые стал победителем турнира Большого шлема

Доминик Тим выиграл US Open
Австрийский теннисист Доминик Тим
Фото: Reuters

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в финале турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Ее продолжительность составила 4 часа 1 минуту.

27-летний Тим выиграл турнир Большого шлема впервые в карьере . До этого он дважды (2018, 2019 годы) выходил в финал Roland Garros, один раз (2020) – Australian Open. Наивысшее достижение 23-летнего Зверева – выходы в полуфинал Australian Open (2020) и US Open (2020).

В настоящее время Зверев, имеющий русские корни, занимает седьмое место в рейтинге ATP. Что касается Тима, он на третьем месте.

Среди российских теннисистов дальше всех в мужском одиночном разряде US Open-2020 прошел Даниил Медведев. Он добрался до полуфинала, где уступил Тиму.

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.

теннис US Open

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