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Россиянин Граничка завоевал серебро Паралимпиады в заплыве на 200 м

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский пловец Андрей Граничка стал серебряным призером летней Паралимпиады в Токио, финишировав вторым на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Его время – 2 минуты 40,92 секунды. Он 2,80 секунды уступил победителю заплыва колумбийцу Нельсону Криспину.

Бронзовым призером стал представитель Китая Цзя Хуангуан.

Теперь в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Паралимпиада-2020 Токио

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