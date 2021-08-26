Россиянин Граничка завоевал серебро Паралимпиады в заплыве на 200 м
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский пловец Андрей Граничка стал серебряным призером летней Паралимпиады в Токио, финишировав вторым на дистанции 200 м комплексным плаванием.
Его время – 2 минуты 40,92 секунды. Он 2,80 секунды уступил победителю заплыва колумбийцу Нельсону Криспину.
Бронзовым призером стал представитель Китая Цзя Хуангуан.
Теперь в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.