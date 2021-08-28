Сборная России победила Швейцарию и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Россияне отыграли два мяча незадолго до окончания второго тайма и оказались сильнее в серии пенальти

Фото: Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из команды Швейцарии в матче 1/2 финала проходящего в Москве чемпионата мира.

Основное время завершилось со счетом 5:5, в дополнительное счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказалась Россия (5:4), которая, таким образом, вышла в финал.

В составе российской команды два гола в основное время провел Борис Никоноров, по одному – Юрий Крашенинников, Андрей Котенев и Антон Шкарин. У Швейцарии хет-трик (один гол – с пенальти) на счету Гленна Ходеля, по голу провели Ноэль Отт и Деян Станкович.

Россияне уступали со счетом 3:5 в основное время, но отыграли два мяча незадолго до окончания второго тайма.

Второй финалист определится по итогам матча Япония – Сенегал. С проигравшей в этой паре командой швейцарцы сыграют в матче за бронзовые медали.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS), запрещающими отечественным спортсменам на чемпионатах мира выступать под государственной символикой РФ, сборная России представляет команду Российского футбольного союза. Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, в свою очередь, звучит вместо гимна РФ.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит с 19 по 29 августа в "Лужниках".

Действующим чемпионом сира является Португалия. Сборная России выигрывала ЧМ в 2011 и 2013 годы, в 2015 и 2019г. становилась бронзовым призером.