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Футболист ЦСКА Влашич перешел в "Вест Хэм"

Футболист ЦСКА Влашич перешел в "Вест Хэм"
Никола Влашич
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Хорватский полузащитник Никола Влашич покинул московский ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Следующим клубом 23-летнего футболиста будет "Вест Хэм", выступающий в Английской премьер-лиге.

"Никола Влашич подписал контракт с "Вест Хэмом", который в сезоне-2021/22 выступит в Лиге Европы", - говорится в сообщении.

"Мы благодарим Николу за три сезона, проведенные в ПФК ЦСКА, и желаем успеха в дальнейшей карьере!" - отмечается в сообщении.

Влашич перешел в ЦСКА из английского "Эвертона" в 2018 году. Сначала в российском клубе он играл на правах аренды, а затем ЦСКА решил выкупить его контракт.

Хорват сыграл за ЦСКА 108 матчей, в которых забил 33 мяча.

Сумма, за которую английский клуб выкупил у ЦСКА Влашича, официально не оглашается. По сообщениям ряда СМИ, речь идет о сумме в 22 млн евро.

Между тем, ближайшие дни Влашич проведет в Москве, где в составе сборной Хорватии 1 сентября сыграет против национальной команды России в матче отборочной кампании ЧМ-2022.

футбол Никола Влашич

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