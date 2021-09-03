Чемпион Европы-1983 по боксу Лаптев допустил субъективность судейства на ОИ в Токио

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по боксу 1983 года Валерий Лаптев считает, что российские боксеры на летних Олимпийских играх могли недосчитаться золотых медалей, в том числе, из-за субъективных решений рефери

"Мы болели за нашу команду и хотели более высокого результата. Но нам показалось, что в некоторых боях нам не отдали победы", - сказал Лаптев "Интерфаксу".

"Но по телевизору другое ощущение, чем у судей сбоку (от ринга). Мы всегда болеем за своих, хотим, чтобы в равном бою нам отдали победу. Но так как мы являемся одними из сильнейших в мире, нас стараются немножко зажимать. Я говорю это так, потому что я являюсь техническим делегатом европейской конфедерации бокса и вижу и чувствую, как это бывает", - отметил он.

"Впрочем, результат есть результат, у нас есть золотая медаль. Я думаю, что следующее поколение обязательно добьется еще более высокого результата", - сказал Лаптев.

Он отметил, что определенные надежды в этом плане возлагает на проходящий в эти дни в Кемерово чемпионат России по боксу.

"В Кемерово будет формироваться новая команда, придет молодежь. Молодежь всегда дерзкая, она хочет доказать. Я уверен, что и бои будут интересные, и сформируется команда, которая на следующих Олимпийских играх достойно представит свою страну", - считает чемпион Европы.

Чемпионом олимпийского турнира боксеров в Токио стал Альберт Батыргазиев (весовая категория - до 57 кг), серебро завоевал Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), бронзу - Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).