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Российские клубы потратили летом на покупку футболистов $84,9 млн

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сумма средств, потраченных российскими футбольными клубами на приобретение новых игроков прошедшим летом, составила $84,9 млн, говорится в отчете, опубликованном на сайте ФИФА.

По этому показателю Россия занимает в списке седьмое место.

Во главе списка находится Англия, клубы Английской премьер-лиги потратили на покупку новых футболистов $1 млрд 146,6 млн. В первую тройку также входят Италия ($473,8 млн) и Франция ($428,9 млн).

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