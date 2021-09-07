Российские клубы потратили летом на покупку футболистов $84,9 млн
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сумма средств, потраченных российскими футбольными клубами на приобретение новых игроков прошедшим летом, составила $84,9 млн, говорится в отчете, опубликованном на сайте ФИФА.
По этому показателю Россия занимает в списке седьмое место.
Во главе списка находится Англия, клубы Английской премьер-лиги потратили на покупку новых футболистов $1 млрд 146,6 млн. В первую тройку также входят Италия ($473,8 млн) и Франция ($428,9 млн).