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Промоутер Хрюнов счел невозможным проведение боя между братьями Емельяненко

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Промоутер Владимир Хрюнов считает бесперспективной идею проведения поединка между бойцами смешанных единоборств братьями Федором и Александром Емельяненко.

"Не думаю, что такой бой вообще возможен", - приводит слова Хоюнова "Спорт-Экспресс".

"Думаю, что это нужно оставить между братьями. У них, наверняка, есть номера телефонов друг друга. Но я эту идею не приветствую. Почему? Потому что репутационно это два абсолютно разных человека, и это никому на пользу не пойдет, неинтересно совершенно", - отметил Хрюнов.

Как сообщалось, соответствующую идею озвучивал Александр Емельяненко.

ММА

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