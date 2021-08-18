Поиск

Нурмагомедов оценил шансы ММА попасть в программу ОИ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, что смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр, если будут скорректированы правила проведения поединков.

"Для Олимпиады смешанные единоборства - жесткий вид спорта. Наверное, стоит немного поменять правила. ММА - интереснее чем керлинг или карате", - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в среду.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что будет лоббировать введение смешанных единоборств в программу Олимпийских игр. По его мнению, ММА будет "на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу".

ММА Олимпийские игры

Новости по теме

Новости

Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Анчелотти заявил об отсутствии планов возвращать Роналду в "Реал"

Анчелотти заявил об отсутствии планов возвращать Роналду в "Реал"

Карпин не вызвал Дзюбу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Карпин не вызвал Дзюбу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир категории Masters в Торонто

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир категории Masters в Торонто

Федерер пропустит несколько месяцев из-за операции на колене

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Умершие знаменитости

Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер

Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер

ЦСКА победил "Ростов" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Урал" в чемпионате России по футболу

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи

УЕФА выделит европейским клубам до $7 млрд в качестве финпомощи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код