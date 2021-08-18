Нурмагомедов оценил шансы ММА попасть в программу ОИ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, что смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр, если будут скорректированы правила проведения поединков.

"Для Олимпиады смешанные единоборства - жесткий вид спорта. Наверное, стоит немного поменять правила. ММА - интереснее чем керлинг или карате", - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в среду.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что будет лоббировать введение смешанных единоборств в программу Олимпийских игр. По его мнению, ММА будет "на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу".