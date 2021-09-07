Улицу в Сочи назовут в честь экс-главы МОК Рогге

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В честь почетного президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге в Сочи назовут улицу, сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгордский.

"На планерном совещании приняли решение увековечить в Сочи память почетного президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта", - написал градоначальник в своем официальном телеграм-канале во вторник.

Рогге был главой Международного Олимпийского комитета с 2001 года до 10 сентября 2013 года. При нем в 2007 году Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.

Рогге принимал участие в открытии Музея спортивной славы города-курорта Сочи и сделал первую запись в книге посетителей.

Он умер 29 августа на 80-м году жизни.