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Скончался экс-президент МОК Жак Рогге

Скончался экс-президент МОК Жак Рогге
Жак Рогге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет, сообщил МОК.

Рогге был восьмым президентом МОК и занимал этот пост с 2001 по 2013 гг., после чего получил титул почетного президента.

По профессии он был хирургом-ортопедом, в университете изучал спортивную медицину.

Будучи большим любителем спорта Рогге играл в регби и входил в национальную сборную Бельгии по этому виду спорта. Также он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Участвовал в Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 гг.

Завершив карьеру спортсмена, Рогге стал главой Олимпийского комитета Бельгии и президентом Европейского олимпийского комитета.

После ухода с поста главы МОК стал спецпослом по делам молодёжи, беженцев и спорта при ООН.

Вспоминая Рогге, нынешний президент МОК Томас Бах сказал: "Прежде всего, Жак любил спорт, и он передавал свою страсть каждому, кто его знал. Его страсть к спорту была заразительной".

"Он был выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК. Особенно его запомнят за передовые идеи в юношеском спорте, при нем начались юношеские Олимпийские игры. Он также выступал за чистоту спорта и безустанно боролся против допинга", - отмечается в сообщении МОК.

В знак скорби МОК постановил приспустить на пять дней Олимпийский флаг на всех объектах комитета.

Хроника 05 января 2019 года – 29 августа 2021 годаУмершие знаменитости
МОК Жак Рогге

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