Скончался экс-президент МОК Жак Рогге

Жак Рогге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет, сообщил МОК.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3 — IOC MEDIA (@iocmedia) August 29, 2021

Рогге был восьмым президентом МОК и занимал этот пост с 2001 по 2013 гг., после чего получил титул почетного президента.

По профессии он был хирургом-ортопедом, в университете изучал спортивную медицину.

Будучи большим любителем спорта Рогге играл в регби и входил в национальную сборную Бельгии по этому виду спорта. Также он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Участвовал в Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 гг.

Завершив карьеру спортсмена, Рогге стал главой Олимпийского комитета Бельгии и президентом Европейского олимпийского комитета.

После ухода с поста главы МОК стал спецпослом по делам молодёжи, беженцев и спорта при ООН.

Вспоминая Рогге, нынешний президент МОК Томас Бах сказал: "Прежде всего, Жак любил спорт, и он передавал свою страсть каждому, кто его знал. Его страсть к спорту была заразительной".

"Он был выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК. Особенно его запомнят за передовые идеи в юношеском спорте, при нем начались юношеские Олимпийские игры. Он также выступал за чистоту спорта и безустанно боролся против допинга", - отмечается в сообщении МОК.

В знак скорби МОК постановил приспустить на пять дней Олимпийский флаг на всех объектах комитета.