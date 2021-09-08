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Ласицкене в пятый раз выиграла Бриллиантовую лигу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги, ежегодной серии коммерческих турниров по легкой атлетике.

Результат российской спортсменки – 2,05 м, что является новым рекордом турнира.

Второе место заняла украинка Ярослава Магучих (2,03), третье - заняла австралийка Никола Макдермотт (2,01).

Таким образом, Ласицкене стала пятикратной победительницей Бриллиантовой лиги. Также она – трехкратная чемпионка мира, а летом нынешнего года выиграла золото Олимпиады в Токио.

легкая атлетика Мария Ласицкене

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