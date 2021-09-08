Ласицкене в пятый раз выиграла Бриллиантовую лигу
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги, ежегодной серии коммерческих турниров по легкой атлетике.
Результат российской спортсменки – 2,05 м, что является новым рекордом турнира.
Второе место заняла украинка Ярослава Магучих (2,03), третье - заняла австралийка Никола Макдермотт (2,01).
Таким образом, Ласицкене стала пятикратной победительницей Бриллиантовой лиги. Также она – трехкратная чемпионка мира, а летом нынешнего года выиграла золото Олимпиады в Токио.