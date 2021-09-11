Непомнящий обыграл Карякина в первом туре шахматного турнира в Ставангере

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл соотечественника Сергея Карякина в шахматном турнире, который проходит в Норвегии.

Проведенный в субботу матч должен был состояться 7 сентября, но из-за проблем с визой Непомнящий не смог сыграть с Карякиным в первый день турнира, встречу перенесли на 11 число.

Таким образом, после четырех туров Непомнящий набрал 7 очков и занимает в настоящее время 2 место в турнирной таблице. Лидирует Рихард Раппорт из Венгрии (8,5 очка), на третьем месте чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (6 очков), за ним Карякин (4 очка). Последнее место с 3 очками делят Алиреза Фирузджа из Франции и Арьян Тари из Норвегии.

В пятом туре, который состоится в воскресенье, друг с другом сыграют Карякин и Карлсен, Непомнящий и Раппорт, Фирузджа и Тари.

Турнир в Ставангере проходит с 7 по 17 сентября. Шесть шахматистов играют классические партии в два круга. В случае ничьей, играется армагеддон, где по правилам у белых преимущество во времени, но в ничье победа присуждается черным. Двое из участников уже становились победителями турнира: Карякин - в 2013 и 2014 годах, Карлсен в 2016, 2019 и 2020 годах.