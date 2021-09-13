КХЛ выплатит клубам 500 млн рублей по итогам сезона 2020/2021

Наибольшую сумму получит финский "Йокерит"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил распределение между клубами прибыли, полученной, КХЛ от реализации телевизионных и коммерческих прав.

"Всего будет распределено 505,3 млн рублей с НДС Всего между клубами распределено 505 299 274 рублей с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне было распределено 466 460 927 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ по итогам заседания совета в понедельник.

"Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит "Йокерит" - 53 828 360 рублей, где 43 967 572 рубля. получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей. Победа в регулярном чемпионате дала возможность ЦСКА получить 19 793 292 рубля, а в общей сложности — 63 330 837 рублей с НДС. За победу в плей-офф "Авангард" получит 32 988 820 рублей, а в сумме — 63 524 189 рублей с НДС", - говорится в сообщении.

В сезоне 2020/2021 КХЛ осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 26 стран вещания, включая Россию. Было показано 1165 трансляций на 13 международных телеканалах, 850 трансляций на 17 региональных телеканалах, 96 трансляций на федеральном телеканале Матч ТВ, 1318 трансляций на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.