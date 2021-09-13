Комментатор Денис Казанский покинул "Матч ТВ"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный комментатор Денис Казанский заявляет о том, что уходит из телеканала "Матч ТВ" и переключается на другие проекты.

"Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня. У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило", - приводит слова Казанского пресс-служба телеканала.

Казанский отметил свой уход желанием "немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне".

"Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет — это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями. Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно", - сказал Казанский.

Шесть лет на телеканале и пятнадцать в холдинге он оценивает, как важную часть его жизни, которая позволила "получить неоценимый опыт".

Недавно "Матч ТВ" покинули комментаторы Нобель Арустамян и Михаил Моссаковский.