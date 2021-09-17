Иск футболиста Мамаева о разделе имущества к экс-супруге передали Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Материалы иска футболиста Павла Мамаева к бывшей супруге Алане Мамаевой о разделе имущества передали из Первомайского районного суда Ростова-на-Дону в Пресненский районный суд Москвы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ростовского райсуда.

"Представителя ответчика предоставил документы, подтверждающие проживание в городе Москве, поэтому дело по аналогии с прошлыми исками было направлено в Пресненский районный суд города Москвы", - сказал собеседник агентства.

В августе в Пресненский районный суд в Москве передали гражданское дело по иску Мамаева к бывшей супруге об определении места жительства ребенка, порядка общения и взыскании алиментов.

Мамаева заявила о разводе в марте, отметив, что не претендует на раздел имущества.

Мамаев - полузащитник футбольного клуба "Ростов" с 2019 года. До 2016 года неоднократно вызывался в сборную России по футболу.

В мае 2019 года московский суд отправил Мамаева вместе с нападающий Александром Кокориным и его братом Кириллом в колонию за нанесение побоев, в сентябре того же года он был освобожден условно-досрочно.