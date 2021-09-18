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Россияне пробились в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу в Литве

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по мини-футболу в субботу вышла в плей-офф чемпионата мира, проходящего в Литве.

В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Скоровича одержали третью победу подряд, обыграв команду Гватемалы - 4:1 (0:3). Поединок состоялся в Каунасе на "Жальгирис-Арене".

Таким образом, национальная команда в группе В заняла первое место. 12 сентября россияне разгромили египтян со счетом 9:0, а 15 сентября нанесли поражение узбекистанцам.

Матч 1/8 финала с участием сборной России пройдет в Вильнюсе 22 сентября. Соперник определится позднее.

9-й чемпионат мира по мини-футболу ФИФА должен был проходить с 12 сентября по 4 октября 2020 года, однако из-за пандемии его перенесли на период с 12 сентября по 3 октября 2021 года.

Мини-футбол ФИФА по мини-футболу Литва

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