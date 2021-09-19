Боксера Амира Хана сняли с рейса в США

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Британского боксера Амира Хана сняли с рейса в США из-за неправильного ношения маски, сообщает BBC News.

Хан рассказал в своим твиттере, что полиция сняла его вместе с коллегой с рейса American Airlines. Он сообщил, что сотрудник авиакомпании пожаловался на то, что у коллеги Хана маска "была недостаточно высоко" надета. Авиакомпания, в свою очередь, сообщила, что Хан и его друг "отказались выполнить требования экипажа".

В видео, опубликованном в твиттер Хан сказал, что он летел в тренировочный лагерь в Колорадо из Нью-Йорка, и его "возмутило" такое обращение.

"Меня и моего друга сняли с самолета. Мне кажется, это отвратительно и неуважительно. Теперь, вместо тренировочного лагеря, я остался в Нью-Йорке еще на один день", - добавил он.