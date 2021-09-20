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ЦСКА победил "Спартак" в чемпионате России по футболу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 нанесли поражение столичному "Спартаку" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Гол в составе армейского клуба провел Антон Заболотный на 82-й минуте.

На 77-й минуте игрок "Спартака" Квинси Промес забил гол, однако главный арбитр матча Сергей Карасев отменил его, зафиксировав положение "вне игры".

ЦСКА проводил последние минуты матча в меньшинстве - за вторую желтую карточку на 90-й минуте был удален Заболотный.

ЦСКА занимает седьмую позицию в таблице чемпионата, набрав 13 очков. "Спартак" - девятый (10 очков).

В девятом туре ЦСКА сыграет с "Нижним Новгородом", матч пройдет 27 сентября. "Спартак" 25 сентября встретится с "Уфой".

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