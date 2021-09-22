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Неоднократный победитель первенства России по борьбе погиб при пожаре в Дагестане

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Восемнадцатилетний спортсмен погиб в результате пожара, который произошел накануне в одной из гостиниц Хасавюрта, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана.

"Погиб спортсмен Федерации спорта глухих Республики Дагестан, воспитанник махачкалинской спортивно-адаптивной школы, неоднократный победитель первенства России по вольной борьбе Салманов Мухтар", - говорится в сообщении.

Отмечается, глава Минспорта республики и коллектив ведомства выразили родителям и родственникам погибшего соболезнования.

Пожар в гостинице в дагестанском Хасавюрте произошел рано утром 21 сентября. Два человека погибли, еще шестеро были госпитализированы в местную больницу. Позже двоих в тяжелом состоянии на вертолете доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.

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