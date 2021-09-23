В ОКР предрекли пятое-шестое места для сборной России в зачете Игр-2022

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным прогнозам ожидается, что сборная России на зимних Играх в Пекине займет пятое-шестое место медального зачета, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Сегодня на исполкоме ОКР был заслушан доклад нашего спортивного директора. Цифры, которые прозвучали, дают возможность говорить о попадании в пятерку – шестерку лучших команд", - сказал Поздняков на пресс-конференции в четверг.

"Пока мы не имеем возможность тестировать трассы в Пекине, так что это ставит под сомнение достижение результатов. Международные федерации сейчас только начинают строить планы проведения тестовых мероприятий в Китае. Мы внимательно смотрим на окна возможностей для наших спортсменов протестировать места проведения соревнований. Когда такая возможность появится, мы сможем более или менее понимать, на что наших спортсмены могут рассчитывать", - добавил он.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российская команда после решений CAS выступала в усеченном составе. В результате она заняла 13-е место в общем зачете, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.