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Московское "Динамо" победило "Спартак" в КХЛ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение столичному "Спартаку" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1).

В составе "Динамо" отличились Вадим Шипачев (33 мин), Андрей Педан (36), Дмитрий Рашевский (40), Владислав Ефремов (46), Станислав Галиев (51) и Дмитрий Рашевский (57). За "Спартак" голы провели Джейк Виртанен (35), Дмитрий Вишневский (38) и Иван Дроздов (50).

"Динамо" набрало 18 очков и возглавило Западную конференцию КХЛ. "Спартак" с 12 баллами идет на пятом месте.

В другом поединке (прошел в Пекине) местный "Куньлунь Ред Стар" обыграл "Адмирал" - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Команда из Владивостока потерпела 10-е поражение в сезоне. Клуб из Китая прервал серию из пяти поражений кряду и покинул последнее место в таблице Восточной конференции.

хоккей КХЛ

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