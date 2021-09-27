Поиск

ХК "Амур" уволил главного тренера за грубые нарушения трудовых обязанностей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер хабаровского хоккейного клуба "Амур" Владимир Воробьев отправлен в отставку, сообщает пресс-служба ХК.

"Контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьёвым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанности главного тренера команды в матче против минского "Динамо" будет исполнять старший тренер Михаил Кравец.

В настоящее время "Амур" занимает предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): в десяти матчах команда набрала 5 очков.

Матч против минского "Динамо" пройдет в понедельник в столице Белоруссии и стартует в 19:00 мск.

хоккей КХЛ

Новости

Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в F1, финишировав первым на этапе в Сочи

Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в F1, финишировав первым на этапе в Сочи

Усик победил Джошуа и стал чемпионом по версиям IBF, WBA, WBO, IBO

Усик победил Джошуа и стал чемпионом по версиям IBF, WBA, WBO, IBO

Бой-реванш за титул чемпиона UFC между россиянином Яном и Стерлингом отменен

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в девятом туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в девятом туре РПЛ

Тардиф сменил Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея

Тардиф сменил Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея

Галицкий заявил о своей болезни и скорых реформах в ФК "Краснодар"

Галицкий заявил о своей болезни и скорых реформах в ФК "Краснодар"

Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею

Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею

Перейра сменил Кашшаи во главе департамента судейства РФС

В ОКР предрекли пятое-шестое места для сборной России в зачете Игр-2022

Исполком ОКР счел успешным выступление россиян на Играх в Токио

Исполком ОКР счел успешным выступление россиян на Играх в Токио
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код