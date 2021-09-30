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Гран-при Катара впервые пройдет в истории "Формулы-1"

Гран-при Катара впервые пройдет в истории "Формулы-1"
Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Формула-1" объявляет о проведении этапа "Королевских гонок" в Катаре в нынешнем году.

Гоночный уикенд в рамках первого в истории чемпионата класса "Формула-1" Гран-при Катара намечен на 19-21 ноября, сообщается на сайте соревнования. Заезды будут проходить на автодроме в Лосаиле.

Помимо этого, сообщается о подписании соглашения сроком на десять лет, согласно условиям контракта, Гран-при Катара на регулярной основе будет проводиться с 2023 года.

Согласно календарю, Гран-при Катара открывает ближневосточную сессию этапов "Формулы-1". Следующим после Катара 3-5 декабря впервые в истории (но ранее уже анонсированный) пройдет этап в Саудовской Аравии, 10-12 декабря состоится Гран-при Абу-Даби – традиционно заключительный этап "Формулы-1" в сезоне.

автоспорт Формула-1

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