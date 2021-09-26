Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в F1, финишировав первым на этапе в Сочи

Льюис Хэмилтон празднует победу в гонке в Сочи Фото: Lars Baron - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Незадолго до финиша гонки в Сочи под проливным дождем он обошел лидировавшего соотечественника Ландо Норриса (McLaren), упустившего, таким образом, первую победу в карьере в "Формуле-1". В итоге Норрис оказался вне подиума.

Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим - испанец Карлос Сайнс (Ferrari).

Россиянин Никита Мазепин (Haas) стал 18-м - последним из финишировавших.

Для семикратного чемпиона мира Хэмилтона гонка в Сочи стала 100-й победной в карьере в "Формуле-1".

Победа Хэмилтона на Гран-при России позволила ему выйти на первое место в личном зачете. Теперь в активе британца 246,5 балла, что на два очка больше чем у опустившегося на вторую строчку Ферстаппена. Третье место занимает напарник Хэмилтона по Mercedes финна Валттери Боттаса (151).

Мазепин по-прежнему входит в группу пилотов, не набравших ни одного очка.

Российский этап "Формулы-1" на этот раз прошел в условиях непогоды, из-за которой была отменена третья свободная практика, а также были внесены корректировки в расписаниях гоночных серий "Формула-2" и "Формула-3".

Сочи в восьмой и предпоследний раз принял Гран-при России "Королевских гонок". Как сообщалось, с 2023 года этап "Формулы-1" в России будет проходить в Ленинградской области на гоночной трассе "Игора Драйв".