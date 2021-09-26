Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в F1, финишировав первым на этапе в Сочи
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Незадолго до финиша гонки в Сочи под проливным дождем он обошел лидировавшего соотечественника Ландо Норриса (McLaren), упустившего, таким образом, первую победу в карьере в "Формуле-1". В итоге Норрис оказался вне подиума.
Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим - испанец Карлос Сайнс (Ferrari).
Россиянин Никита Мазепин (Haas) стал 18-м - последним из финишировавших.
Для семикратного чемпиона мира Хэмилтона гонка в Сочи стала 100-й победной в карьере в "Формуле-1".
HISTORY!!! 💯@LewisHamilton becomes the first F1 driver ever to reach 100 wins 👏👏👏#RussianGP #F1 pic.twitter.com/AK5cCAaxpe— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
Победа Хэмилтона на Гран-при России позволила ему выйти на первое место в личном зачете. Теперь в активе британца 246,5 балла, что на два очка больше чем у опустившегося на вторую строчку Ферстаппена. Третье место занимает напарник Хэмилтона по Mercedes финна Валттери Боттаса (151).
Мазепин по-прежнему входит в группу пилотов, не набравших ни одного очка.
Российский этап "Формулы-1" на этот раз прошел в условиях непогоды, из-за которой была отменена третья свободная практика, а также были внесены корректировки в расписаниях гоночных серий "Формула-2" и "Формула-3".
Сочи в восьмой и предпоследний раз принял Гран-при России "Королевских гонок". Как сообщалось, с 2023 года этап "Формулы-1" в России будет проходить в Ленинградской области на гоночной трассе "Игора Драйв".