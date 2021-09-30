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Назаров возглавил ХК "Сочи"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером ХК "Сочи" стал Андрей Назаров, сменивший на этом посту Евгения Ставровского, сообщается на сайте команды.

"Сочи" в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги занимает последнее место, одержав в 13 матчах три победы.

Ранее в четверг клуб объявил об отставке Ставровского в связи с неудовлетворительными результатами. Ставровский возглавлял "Сочи" с октября 2020 года.

Последним место работы Назарова был "Нефтехимик", который он тренировал с 2016 по 2018 гг. Также он возглавлял "Трактор", "Витязь", "Северсталь", "Донбасс", СКА, "Барыс", сборные Украины и Казахстана.

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