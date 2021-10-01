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Трех российских гребцов отстранили за подделку результатов ПЦР-тестов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) дисквалифицировал на полгода трех гребцов, подделавших результаты ПЦР-тестов.

Как сообщает пресс-служба ВФГБК, наказанию подверглись Марк Царевский, Владислав Литовка и Олеся Ромасенко. Для допуска к участию в соревнованиях они предоставили результаты ПЦР-тестов, в которые внесены изменения, не соответствующие действительности.

Срок дисквалификации исчисляется с 19 августа 2021 года.

Отмечается, что гребцы отстраняются "от участия в спортивных соревнованиях, организуемых ВФГБК, и международных стартах, а также от централизованных тренировочных мероприятий сборной команды России".

гребля

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