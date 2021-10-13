Поиск

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли поражение команде "Тампа-Бэй" в матче открытия очередного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи – 6:2 (0:0, 2:0, 4:2) в пользу "Питтсбурга". В его составе голы провели Дэнтон Хайнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст (Родригес и Раст – в пустые ворота). В составе "Тампы" голами отметились Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

"Тампа-Бэй" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии розыгрыша предыдущего сезона она обыграла самого титулованного (24 триумфа) участника лиги, "Монреаль", и стала трехкратным победителем соревнования.

хоккей НХЛ

Новости

Германия первой отобралась на ЧМ-2022

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Словения - Россия. Онлайн

Словения - Россия. Онлайн

Сутормин будет капитаном сборной России в матче со Словенией

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Российская фигуристка Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя рекордами мира

Валттери Боттас выиграл Гран-при Турции "Формулы-1"

Немец Маркус Гисдоль станет новым главным тренером "Локомотива"

Немец Маркус Гисдоль станет новым главным тренером "Локомотива"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код