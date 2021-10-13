"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли поражение команде "Тампа-Бэй" в матче открытия очередного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи – 6:2 (0:0, 2:0, 4:2) в пользу "Питтсбурга". В его составе голы провели Дэнтон Хайнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст (Родригес и Раст – в пустые ворота). В составе "Тампы" голами отметились Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

"Тампа-Бэй" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии розыгрыша предыдущего сезона она обыграла самого титулованного (24 триумфа) участника лиги, "Монреаль", и стала трехкратным победителем соревнования.