"Тампа" второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" победили "Монреаль" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей на льду "Тампы", - 1:0 (0:1, 1:0, 0:0) в ее пользу.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Тампы", она становится обладателем Кубка Стэнли. В ее составе трофей, в частности, выиграли россияне – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров.

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф: в 23-х матчах он набрал 32 (8+24 по системе "гол+пас") очка.

Для "Тампы" это третий в истории и второй подряд триумф в Кубке Стэнли, ранее она выигрывала турнир в 2004 и 2020 гг.

"Монреаль" - самый титулованный участник Кубка Стэнли, на его счету 24 победы. Последняя датирована 1993 годом, с тех пор команда не выходила в финал.